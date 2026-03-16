Sinaloa registra dos homicidios y dos privaciones de la libertad el domingo 15 de marzo

CULIACÁN. _ Sinaloa cerró la jornada del domingo 15 de marzo con el registro de dos asesinatos y dos casos de privación ilegal de la libertad, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el municipio de Culiacán, las autoridades localizaron el cuerpo de una persona sin vida en las inmediaciones del fraccionamiento Villa Fontana. Un segundo hecho fue reportado en la zona sur, donde se halló a otra persona fallecida sobre la autopista Mazatlán-Culiacán, en la jurisdicción del municipio de San Ignacio. Por ambos sucesos, la institución ministerial inició las carpetas de investigación correspondientes por el delito de homicidio doloso.

En materia de delitos patrimoniales, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la Región Centro recibió una denuncia formal durante el transcurso del domingo.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reportó que, en la zona centro de la entidad, se presentaron dos denuncias por el delito de privación de la libertad personal.

Cabe señalar que, desde el inicio de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, la cual las autoridades no han logrado contener, en el estado se han registrado 2 mil 968 asesinatos y 3 mil 505 personas privadas de la libertad.

Estas cifras corresponden a estadísticas documentadas por Noroeste y abarcan del 9 de septiembre de 2024 al 14 de marzo de 2026.

Los saldos de la ola:

- 2,968 homicidios dolosos (5.4 diarios)

- 3,505 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)

- 10,127 vehículos robados (18.3 diarios)

- 3,363 personas detenidas (6.1 diarios)

- 170 personas abatidas