$!Sinaloa registra en 2025 la cifra más alta de asesinatos de mujeres en 15 años

CULIACÁN. _ Sol Gizeh fue la primera víctima del 2025. Estaba en un local de máquinas tragamonedas, los conocidos “minicasinos”, en la colonia Francisco I. Madero, al sur de Culiacán, también estaba Juan Antonio, de 30 años.

Cerca de las 21:30 horas del 5 de enero, un comando armado disparó contra el local, hirió al hombre y Sol Gizeh murió en un hospital como consecuencia de las heridas de bala.

En total, 104 mujeres fueron asesinadas en Sinaloa durante 2025, en distintos hechos, municipios, horarios y grupos poblacionales.

De estos casos, 72 fueron clasificados como feminicidios, y el resto se investigó bajo el delito de homicidio doloso, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La cifra representa que 2025 fue el año más letal contra las mujeres desde 2010 y 2011, cuando se registraron 110 asesinatos.

En promedio, cada tres días una mujer fue privada de la vida en hechos violentos en el estado durante 2025. En 2026, el ritmo se mantiene, con 16 víctimas hasta el 23 de febrero.

El año pasado cerró con el caso de Nicolasa, de 43 años, hallada sin vida y con heridas de bala entre parcelas agrícolas del ejido San Manuel, en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán.