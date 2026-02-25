$!Sinaloa registra en 2025 la cifra más alta de asesinatos de mujeres en 15 años

CULIACÁN. _ Sol Gizeh fue la primera víctima del 2025. Estaba en un local de máquinas tragamonedas, los conocidos “minicasinos”, en la colonia Francisco I. Madero, al sur de Culiacán, también estaba Juan Antonio, de 30 años.
Cerca de las 21:30 horas del 5 de enero, un comando armado disparó contra el local, hirió al hombre y Sol Gizeh murió en un hospital como consecuencia de las heridas de bala.
En total, 104 mujeres fueron asesinadas en Sinaloa durante 2025, en distintos hechos, municipios, horarios y grupos poblacionales.
De estos casos, 72 fueron clasificados como feminicidios, y el resto se investigó bajo el delito de homicidio doloso, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La cifra representa que 2025 fue el año más letal contra las mujeres desde 2010 y 2011, cuando se registraron 110 asesinatos.
En promedio, cada tres días una mujer fue privada de la vida en hechos violentos en el estado durante 2025. En 2026, el ritmo se mantiene, con 16 víctimas hasta el 23 de febrero.
El año pasado cerró con el caso de Nicolasa, de 43 años, hallada sin vida y con heridas de bala entre parcelas agrícolas del ejido San Manuel, en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán.
Mujeres y policías: víctimas de un grupo vulnerable
En medio de la crisis de seguridad que afecta a Sinaloa desde septiembre de 2024, originada principalmente por rencillas internas del Cártel de Sinaloa, grupos como oficiales de seguridad y menores de edad han sido foco rojo en materia de asesinatos.
Hasta febrero de 2026, se registran 70 agentes asesinados, activos y jubilados, en corporaciones de seguridad y justicia.
En 2025, destacan casos como el de la Comandanta Nayeli, líder de la Red Púrpura en la Policía Municipal de Culiacán, asesinada en la carretera a Navolato, a la altura de Los Alamitos.
Petra Emilia, otra policía municipal de Culiacán, murió en marzo de 2025 tras ser privada de la libertad y hallada sin vida con signos de tortura en Costa Rica.
Otra víctima fue Iris, agente de Tránsito de Culiacán, atacada a balazos en octubre de 2025 en el fraccionamiento San Rafael, mientras estaba a bordo de una patrulla.
En 2025 también fue privada de la libertad Hendrika “H”, ex policía municipal de Culiacán, en la colonia Ampliación Plata de Navolato. Once meses después, el 7 de febrero de 2026, su cuerpo fue hallado en una fosa clandestina en El Bolsón.
Respuesta institucional, lamento sin efecto
Ante los últimos casos de asesinatos de mujeres, la postura del gobierno se ha limitado a comunicados de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), que condena y lamenta los hechos.
“Condenamos enérgicamente estos crímenes y confiamos en que la Fiscalía General del Estado realizará las investigaciones correspondientes con perspectiva de género, debida diligencia y sin revictimización, garantizando que se llegue a los responsables y que prevalezca la justicia”, declaró Ana Chiquete Elizalde, titular de Semujeres, el 19 de febrero.
Pese a estos llamados, en 2026 persiste un clima de violencia recrudecida contra las mujeres.
Durante enero y la mitad de febrero, 16 mujeres han sido privadas de la vida en distintos hechos.
Entre ellas está Michelle, de 14 años, hallada asesinada junto a Ivonne Daniela, de 18, en la colonia Juntas del Humaya el 16 de enero, día en que también murió Érika Nohemí, de 24 años, víctima de un ataque armado en Lomas del Magisterio.
Otra jornada violenta ocurrió el 8 de enero: la Comisaria del Ejido Bachigualatito, Mirna Karime, fue asesinada en su domicilio; horas después, una mujer fue golpeada hasta morir en Villa Satélite, Culiacán, y Claudia del Rosario fue atacada en Guasave mientras se dirigía a su trabajo.
El hecho más reciente se registró la tarde del lunes 23 de febrero, cuando sujetos armados dispararon contra dos personas que circulaban en motocicleta en la colonia Los Olivos, Culiacán.
En apenas 56 días transcurridos de 2026, la entidad acumula una preocupante racha de asesinatos de mujeres. Esta seguidilla de hechos violentos no solo refleja una tendencia alarmante en el inicio del año, sino que enciende las alertas sobre el riesgo de que también se consolide como un periodo especialmente agresivo para las mujeres.