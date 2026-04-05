Sinaloa registra jornada sin homicidios el sábado 4 de abril, reporta Fiscalía

En Sinaloa se registró una jornada sin homicidios dolosos el sábado 4 de abril, de acuerdo con un informe oficial emitido por la Fiscalía General del Estado.

En su reporte, la institución detalló que no se abrieron carpetas de investigación por este delito durante esa fecha.

Con este resultado, suman cinco días en lo que va del año en los que no se han registrado homicidios en la entidad. Las otras fechas con saldo blanco son el 3 y 14 de febrero, además del 6 y 7 de marzo.

En cuanto a otros delitos, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro reportó dos denuncias durante esa jornada.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas informó que no se registraron denuncias por privación de la libertad personal.