Sinaloa registra jornada violenta con seis homicidios y cinco robos de vehículos este martes

CULIACÁN. _ La jornada del martes 21 de abril en Sinaloa concluyó con un saldo de seis personas fallecidas en distintos puntos de Culiacán, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además de estos hechos, las autoridades recibieron cinco denuncias por robo de unidades motrices y una por el delito de privación de la libertad personal.

Los reportes de la institución detallan que los hallazgos de las personas sin vida se distribuyeron en la sindicatura de Costa Rica, donde se localizaron tres cuerpos, uno de ellos de manera individual y dos más sobre la carretera La 20, así como en las colonias San Rafael y Bachigualato. Otro punto de hallazgo se ubicó en la carretera que conduce de Loma de Rodriguera a Tepuche.

En un hecho distinto, se notificó el hallazgo de una osamenta en las inmediaciones de la presa Eustaquio Buelna, en el municipio de Salvador Alvarado.

Respecto al patrimonio, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la Región Centro formalizó cinco denuncias ciudadanas. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas dio curso a una denuncia por la privación de la libertad de una persona, hecho ocurrido también en la zona centro de la entidad.