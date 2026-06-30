Sinaloa suma otra jornada de violencia con ocho homicidios; entre las víctimas, un agente investigador

CULIACÁN. _ La violencia en Sinaloa no cesa y el último lunes de junio concluyó con un saldo de ocho personas asesinadas, cuatro denuncias por el delito de robo de vehículo y tres casos de privación de la libertad personal en la entidad.

El reporte de hechos delictivos emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que las agresiones mortales se distribuyeron en cuatro municipios, concentrándose la mayoría en la región centro del estado.

En el municipio de Navolato, las autoridades localizaron el cuerpo de una persona sin vida en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Juárez. Por su parte, el municipio de Culiacán registró el mayor número de hallazgos con un total de cuatro víctimas: la primera de ellas fue ubicada en la sindicatura de Tepuche, mientras que las tres restantes se localizaron en los perímetros urbanos de las colonias Villa Bonita, Lázaro Cárdenas y Obrero Campesino.

La ola delictiva alcanzó también a la región serrana; en Badiraguato, una persona sin signos vitales fue localizada en la sindicatura de San Javier de Abajo. Asimismo, en el puerto de Mazatlán se reportaron dos homicidios: uno ocurrió en la colonia Jesús Osuna y el segundo en el fraccionamiento La Cantera II; esta última víctima fue identificada como agente investigador en activo de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, quien se encontraba adscrito formalmente a la base operativa del municipio de El Rosario.

En la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la Región Centro se interpusieron cuatro denuncias formales por el despojo de unidades motrices.

Por otra parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas inició tres carpetas de investigación en la misma Región Centro, derivadas de las denuncias presentadas por la privación de la libertad de tres personas.