Sinaloa vive ola de ataques: 8 inmuebles dañados con explosivos y armas en 5 días

Del 14 de noviembre hasta la mañana de este 19 de noviembre, un total de ocho inmuebles han sido dañados tras ataques con armas de fuego, explosivos e incendios intencionales en distintos puntos de Sinaloa, específicamente en Culiacán y Mazatlán. El saldo preliminar de esta racha de violencia, según registros periodísticos, es de dos personas heridas y un perro rescatado de una de las propiedades.
El primer hecho documentado el 14 de noviembre fue el incendio de una vivienda en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán. Dos días después, el 16 de noviembre, una residencia en el fraccionamiento Espacios Barcelona fue blanco de disparos que impactaron la fachada y ventanas; en ese mismo sector, se había registrado previamente un enfrentamiento que dejó una persona fallecida y cinco detenidos.
La jornada del 17 de noviembre sumó dos nuevos ataques: uno en el sector Santa Fe, donde sujetos prendieron fuego a una propiedad y un automóvil en la cochera, y otro cerca de la medianoche, cuando un grupo armado vandalizó la fachada de un colegio particular en la colonia Guadalupe, usando un vehículo para derribar el portón y luego quemarlo.
La noche del 18 de noviembre se reportaron dos incidentes más. En Culiacán, un negocio de autolavado en la colonia 4 de Marzo sufrió un ataque a balazos, dañando tres vehículos e hiriendo a una persona. Simultáneamente, en el fraccionamiento La Foresta de Mazatlán, sujetos arrojaron un artefacto explosivo contra un expendio de cerveza, dejando a una mujer herida por esquirlas y afectaciones a la infraestructura.
Finalmente, el 19 de noviembre, atacaron otros dos inmuebles en Culiacán. En Lomas de Guadalupe, una vivienda amaneció con impactos de arma de fuego, después de que sujetos armados irrumpieran utilizando un vehículo con reporte de robo para derribar la entrada. La misma mañana, una vivienda en Colinas del Humaya fue incendiada de manera intencional, luego de que sujetos armados le prendieran fuego a un vehículo en la cochera.
Estos ocho hechos se inscriben en una escalada de violencia reciente, pues a partir del 6 de noviembre se tiene el registro de 11 ataques a inmuebles. Adicionalmente, el 7 de noviembre incendiaron una vivienda en Colinas de San Miguel, sector que el día 8 volvió a ser escenario de un ataque, donde un grupo usó un vehículo para derribar el portón de una vivienda e incendiarla. Ese mismo día, un grupo armado atacó a balazos un domicilio inhabitado en la colonia Guadalupe Victoria.
Recientemente, la Fiscalía General del Estado reportó que, del 1 de enero al 5 de noviembre del 2025, un total de 141 inmuebles y 53 vehículos han resultado dañados por disparos de proyectiles de arma de fuego y/o incendiados en la entidad.