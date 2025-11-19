Sinaloa vive ola de ataques: 8 inmuebles dañados con explosivos y armas en 5 días

Del 14 de noviembre hasta la mañana de este 19 de noviembre, un total de ocho inmuebles han sido dañados tras ataques con armas de fuego, explosivos e incendios intencionales en distintos puntos de Sinaloa, específicamente en Culiacán y Mazatlán. El saldo preliminar de esta racha de violencia, según registros periodísticos, es de dos personas heridas y un perro rescatado de una de las propiedades.

El primer hecho documentado el 14 de noviembre fue el incendio de una vivienda en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán. Dos días después, el 16 de noviembre, una residencia en el fraccionamiento Espacios Barcelona fue blanco de disparos que impactaron la fachada y ventanas; en ese mismo sector, se había registrado previamente un enfrentamiento que dejó una persona fallecida y cinco detenidos.

La jornada del 17 de noviembre sumó dos nuevos ataques: uno en el sector Santa Fe, donde sujetos prendieron fuego a una propiedad y un automóvil en la cochera, y otro cerca de la medianoche, cuando un grupo armado vandalizó la fachada de un colegio particular en la colonia Guadalupe, usando un vehículo para derribar el portón y luego quemarlo.