Sinaloense es asesinado a balazos en San Pedro Garza García, Nuevo León

NUEVO LEÓN. _ Juan Carlos García Núñez, un hombre originario de Culiacán, Sinaloa, fue asesinado a balazos este lunes en el municipio de San Pedro García Garza, Nuevo León, frente a un complejo residencial.

De acuerdo con medios locales, como El Norte y el ABC Noticias, el crimen se cometió cerca de las 12:50 horas en el cruce del bulevar Botánica con la avenida Del Roble.

Las primeras versiones sobre el atentado la víctima, de 26 años de edad, estaba a bordo de una camioneta blanca blindada y con placas sobrepuestas, cuando un oficial de la Policía Vial lo detuvo para infraccionarlo.

Tras atender al agente, aún con la ventana del conductor abajo, sujetos a bordo de otro vehículo se le emparejaron y dispararon en cinco ocasiones.

En la escena, según los reportes, todavía estaba el oficial de tránsito, pero no intervino y solo solicitó apoyo de corporaciones.

No obstante, el Secretario de Seguridad del municipio afirmó que el ahora occiso no fue infraccionado, sino abordado por el oficial quien le llamó la atención por estar mal estacionado, y no actuó tras el hecho porque entró “en shock”.