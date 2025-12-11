Síndica de Villa Juárez, en Navolato, resulta herida de bala tras atentado armado

Luz María, de 51 años y síndica de Villa Benito Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, resultó lesionada por una esquirla de bala debido al atentado armado registrado en la cabecera de la comunidad durante la tarde de este jueves 11 de diciembre.

Autoridades de seguridad confirmaron que la síndica recibió la esquirla como daño colateral del ataque a tiros que se registró dentro de la sindicatura, donde un hombre reconocido como Germán, de 28 años, fue asesinado luego de ser alcanzado por disparos provocados por un grupo de civiles armados.

Según primeros reportes, Luz María se encontraba dentro de las oficinas de la sindicatura cuando por un ventanal ingresó un disparo de arma de fuego, mismo que impactó en una lámpara del techo y de la cual una esquirla llegó hacia su brazo derecho, dejándole una lesión tipo rozón.

Tras el hecho, su hijo inmediatamente la trasladó hacia un hospital, donde fue atendida por el personal de salud y su estado de salud se reporta estable.

Agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para entrevistarla y se refiere que será dentro de poco para que sea dada de alta.