$!Sobrevive motociclista tras chocar contra pulmonía y quedar bajo tráiler en Mazatlán

MAZATLÁN._ La conductora de una motocicleta sobrevivió a un accidente en el que chocó contra una pulmonía y cayó debajo de la plataforma de un tráiler, en la Avenida Gabriel Leyva.
El percance se registró a las 13:40 horas sobre la vía en mención casi esquina con la Avenida Múnich, en la Colonia Loma Atravesada.
Según testigos, la conductora transitaba de sur a norte por una zona donde el tráfico circulaba a vuelta de rueda, pero por la utilidad de la moto circulaba entre los vehículos y terminó impactándose contra una pulmonía estacionada.
Tras el choque, la joven, identificada como Jazmín, de 22 años, quedó debajo de la plataforma de un tráiler.
El conductor de la pesada unidad alcanzó a detener la marcha y las llantas del transporte quedaron a unos centímetros de ella.
Socorristas de Cruz Roja llegaron a lugar, brindaron los primeros auxilios a la conductora y la trasladaron a un hospital.
Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y del deslinde de responsabilidades.