$!Sobrevive motociclista tras chocar contra pulmonía y quedar bajo tráiler en Mazatlán

MAZATLÁN._ La conductora de una motocicleta sobrevivió a un accidente en el que chocó contra una pulmonía y cayó debajo de la plataforma de un tráiler, en la Avenida Gabriel Leyva. El percance se registró a las 13:40 horas sobre la vía en mención casi esquina con la Avenida Múnich, en la Colonia Loma Atravesada.

Según testigos, la conductora transitaba de sur a norte por una zona donde el tráfico circulaba a vuelta de rueda, pero por la utilidad de la moto circulaba entre los vehículos y terminó impactándose contra una pulmonía estacionada. Tras el choque, la joven, identificada como Jazmín, de 22 años, quedó debajo de la plataforma de un tráiler.