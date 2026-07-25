Seguridad
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Accidente

Sobrevive motociclista tras chocar contra pulmonía y quedar bajo tráiler en Mazatlán

Jazmín, de 22 años, fue auxiliada por paramédicos de Cruz Roja en la Avenida Gabriel Leyva y trasladada a un hospital
Juvencio Villanueva |
25/07/2026 16:17
25/07/2026 16:17

MAZATLÁN._ La conductora de una motocicleta sobrevivió a un accidente en el que chocó contra una pulmonía y cayó debajo de la plataforma de un tráiler, en la Avenida Gabriel Leyva.

El percance se registró a las 13:40 horas sobre la vía en mención casi esquina con la Avenida Múnich, en la Colonia Loma Atravesada.

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Según testigos, la conductora transitaba de sur a norte por una zona donde el tráfico circulaba a vuelta de rueda, pero por la utilidad de la moto circulaba entre los vehículos y terminó impactándose contra una pulmonía estacionada.

Tras el choque, la joven, identificada como Jazmín, de 22 años, quedó debajo de la plataforma de un tráiler.

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El conductor de la pesada unidad alcanzó a detener la marcha y las llantas del transporte quedaron a unos centímetros de ella.

Socorristas de Cruz Roja llegaron a lugar, brindaron los primeros auxilios a la conductora y la trasladaron a un hospital.

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y del deslinde de responsabilidades.

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