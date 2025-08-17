Sobrevuela helicóptero militar a baja altura en el centro de Culiacán

CULIACÁN._ Un helicóptero de las fuerzas federales sobrevoló a baja altura por la colonia Centro de Culiacán durante la tarde de este domingo 17 de agosto, alrededor de las 13:30 horas.

Este mismo tipo de operación disuasoria se registró también el sábado, aproximadamente a las 13:40 horas, según reportes ciudadanos.