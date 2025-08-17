Sobrevuela helicóptero militar a baja altura en el centro de Culiacán

CULIACÁN._ Un helicóptero de las fuerzas federales sobrevoló a baja altura por la colonia Centro de Culiacán durante la tarde de este domingo 17 de agosto, alrededor de las 13:30 horas.
Este mismo tipo de operación disuasoria se registró también el sábado, aproximadamente a las 13:40 horas, según reportes ciudadanos.
Hasta el momento, autoridades no han emitido información oficial sobre el motivo de los sobrevuelos.
Cabe señalar que el día de mañana, lunes 18 de agosto, se sesionará el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en la capital sinaloense, siendo ya el tercero en menos de un mes.