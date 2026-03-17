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Movilización aérea

Sobrevuelos de helicópteros militares generan alerta en Costa Rica, Culiacán

Autoridades no han informado si se trata de un operativo ni los motivos del despliegue
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
17/03/2026 15:53
17/03/2026 15:53

CULIACÁN. _ Sobrevuelos de helicópteros militares generaron alerta entre habitantes de la sindicatura de Costa Rica, en el municipio de Culiacán, al registrarse a baja altura en distintos sectores de la comunidad.

De acuerdo con testimonios, fue alrededor de las 14:00 horas de este martes 17 cuando observaron al menos una aeronave de fuerzas federales realizando recorridos aéreos sobre varias colonias.

A través de redes sociales, vecinos difundieron videos en los que se aprecia el helicóptero volando a baja altura, lo que provocó inquietud entre la población.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se trata de un operativo en curso, ni han detallado las causas o resultados de estas acciones.

En la zona también se reporta la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como parte del despliegue; sin embargo, hasta el momento no hay información oficial sobre estas acciones.

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