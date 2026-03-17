Sobrevuelos de helicópteros militares generan alerta en Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN. _ Sobrevuelos de helicópteros militares generaron alerta entre habitantes de la sindicatura de Costa Rica, en el municipio de Culiacán, al registrarse a baja altura en distintos sectores de la comunidad.

De acuerdo con testimonios, fue alrededor de las 14:00 horas de este martes 17 cuando observaron al menos una aeronave de fuerzas federales realizando recorridos aéreos sobre varias colonias.

A través de redes sociales, vecinos difundieron videos en los que se aprecia el helicóptero volando a baja altura, lo que provocó inquietud entre la población.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se trata de un operativo en curso, ni han detallado las causas o resultados de estas acciones.

En la zona también se reporta la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como parte del despliegue; sin embargo, hasta el momento no hay información oficial sobre estas acciones.