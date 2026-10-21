$!Sobrevuelos de las fuerzas federales inquietan a habitantes de Guasave y Juan José Ríos

GUASAVE. _ Un ambiente de incertidumbre y preocupación se vivió este miércoles 21 de octubre, entre familias del norte del estado, luego de que aeronaves de las Fuerzas Armadas surcaran a baja altura el espacio aéreo de diversas comunidades de Guasave, Juan José Ríos y la sindicatura de Ruiz Cortines.

El inusual avistamiento ocurrió cerca del mediodía y movilizó la atención de vecinos tanto de sectores urbanos como de áreas agrícolas, quienes atestiguaron el paso de al menos tres helicópteros entre ellos una unidad Black Hawk de la Secretaría de Marina (Semar) y otra perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) con personal militar a bordo.

El fenómeno causó conmoción inmediata en la cabecera municipal de Guasave, donde pobladores documentaron en video el tránsito de una de las unidades en las cercanías del campus de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO). Minutos más tarde, la nave enfiló con rumbo al norte para hacer maniobras a escasa altura sobre colonias de Juan José Ríos, antes de internarse hacia el sector de parcelas adyacentes a la franja costera.