$!Sobrevuelos de las fuerzas federales inquietan a habitantes de Guasave y Juan José Ríos

GUASAVE. _ Un ambiente de incertidumbre y preocupación se vivió este miércoles 21 de octubre, entre familias del norte del estado, luego de que aeronaves de las Fuerzas Armadas surcaran a baja altura el espacio aéreo de diversas comunidades de Guasave, Juan José Ríos y la sindicatura de Ruiz Cortines.
El inusual avistamiento ocurrió cerca del mediodía y movilizó la atención de vecinos tanto de sectores urbanos como de áreas agrícolas, quienes atestiguaron el paso de al menos tres helicópteros entre ellos una unidad Black Hawk de la Secretaría de Marina (Semar) y otra perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) con personal militar a bordo.
El fenómeno causó conmoción inmediata en la cabecera municipal de Guasave, donde pobladores documentaron en video el tránsito de una de las unidades en las cercanías del campus de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO). Minutos más tarde, la nave enfiló con rumbo al norte para hacer maniobras a escasa altura sobre colonias de Juan José Ríos, antes de internarse hacia el sector de parcelas adyacentes a la franja costera.
La psicosis generada por los sobrevuelos impactó de manera directa en la actividad escolar. En Juan José Ríos, docentes de una escuela secundaria ubicada sobre las calles Nueve y Diez, en la zona de Aguacalientita, tomaron la decisión de contactar de emergencia a los padres de familia para adelantar la entrega de los alumnos.
Ante la falta de claridad sobre lo que ocurría y el temor fundado de que se tratara de la antesala de un choque armado o persecución por tierra, los profesores optaron por resguardar a los menores enviándolos de regreso a sus hogares minutos antes del toque de salida habitual.
Hasta el momento, ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Marina han emitido un pronunciamiento formal respecto a la naturaleza de estas maniobras y despliegue operativo, por lo que no se ha precisado si corresponden a patrullajes de rutina.