Socavón provoca cierre de circulación en Bulevar Federalismo, en Culiacán

CULIACÁN._ Las lluvias registradas durante la noche del lunes provocaron la formación de un socavón sobre el Bulevar Federalismo, en el cruce con la calle Palenque, a la altura de la Calle Itzale, en la Colonia Recursos.

Ante el riesgo que representa para automovilistas y peatones, la circulación en dirección al poniente permanece cerrada, mientras autoridades realizan las valoraciones y trabajos necesarios para atender la afectación y evitar accidentes.

Como ruta alterna, se recomienda circular por la Calle Palenque hacia el Bulevar Pedro Infante y posteriormente reincorporarse a la circulación con dirección al poniente.

Elementos de la Unidad de Vialidad y Tránsito de la SSPyTM permanecen en el sitio para orientar a los conductores.

Las autoridades exhortaron a la población a respetar las indicaciones de los agentes viales y extremar precauciones al transitar por la zona.