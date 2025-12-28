$!Sofocan completamente incendio en relleno sanitario del Piggy Back, en Culiacán

Corporaciones de auxilio finalizaron los frabajos de enfriamiento y extinción del fuego que originó un incendio en el relleno sanitario del Piggy Back, al sur de Culiacán.
Durante la tarde de este domingo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que el área afectada ha sido controlada en su totalidad.
Esto tras más de 24 horas desplegados en el lugar, por el reporte del siniestro alrededor de las 5:30 horas del sábado 27 de diciembre.
“Se exhorta a la ciudadanía a no utilizar juegos pirotécnicos, ya que pueden provocar incendios en maleza, viviendas, terrenos y otras edificaciones”, pidió la SSPE.