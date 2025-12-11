$!Sofocan incendio en bodega de papeles y cartones de un periódico de Culiacán

El siniestro se registró en un inmueble que se ubica por la avenida Jesús Kumate, a unos pocos metros del bulevar Las Torres, cerca de una conocida plaza comercial.

CULIACÁN._ Un incendio dentro de una bodega de papeles y cartones, perteneciente a un medio de comunicación impreso de Culiacán, se reportó la noche de este jueves 11 de diciembre al sur de la ciudad, provocando la movilización de equipo de rescate.

Fue alrededor de las 21:15 horas cuando se les dio aviso a la autoridad competente para atender el incendio. Al lugar arribó equipo de Bomberos de Culiacán, junto con elementos de una corporación de seguridad.

Los tragahumos tardaron poco para sofocar por completo las llamas, pues se reporta que no eran de gran magnitud. Refieren de forma extraoficial que se debió por un cortocircuito.

El incendio solo llegó a afectar al material biodegradable pero no llegó a dañar la estructura de la bodega, además de que no dejó a ninguna persona lesionada o intoxicada.