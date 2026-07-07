Seguridad
|
Incendio

Sofocan incendio en casa, evacúan a sus habitantes y rescatan a cinco perritos, en Guasave

El reporte de un incendio de casa habitación fue en la comunidad de Callejones de Guasavito
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/07/2026 21:40
07/07/2026 21:40

GUASAVE._ Una casa-habitación se incendió en la comunidad de Callejones de Guasavito, sus ocupantes fueron evacuados a tiempo y se logró el rescate de cinco perritos, pero uno de ellos falleció.

Elementos de Bomberos Guasave informaron a través de un comunicado que se atendió el reporte de un incendio de casa habitación en la comunidad de Callejones de Guasavito.

Al arribar al lugar, sus elementos iniciaron las labores de combate al fuego, trabajando de manera coordinada con el Instituto de Protección Civil para la evacuación de los ocupantes y la extinción del incendio.

  • $!Sofocan incendio en casa, evacúan a sus habitantes y rescatan a cinco perritos, en Guasave
  • $!Sofocan incendio en casa, evacúan a sus habitantes y rescatan a cinco perritos, en Guasave
  • $!Sofocan incendio en casa, evacúan a sus habitantes y rescatan a cinco perritos, en Guasave

Durante las maniobras se logró el rescate de cinco caninos; lamentablemente, uno de ellos fue localizado sin signos vitales.

Las acciones realizadas permitieron controlar y extinguir el incendio, evitando su propagación a inmuebles cercanos.

Agradecieron la coordinación entre las corporaciones participantes y reiteraron su compromiso de servir y proteger a la ciudadanía.

#Bomberos
#Incendio
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube