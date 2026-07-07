$!Sofocan incendio en casa, evacúan a sus habitantes y rescatan a cinco perritos, en Guasave

GUASAVE._ Una casa-habitación se incendió en la comunidad de Callejones de Guasavito, sus ocupantes fueron evacuados a tiempo y se logró el rescate de cinco perritos, pero uno de ellos falleció.

Elementos de Bomberos Guasave informaron a través de un comunicado que se atendió el reporte de un incendio de casa habitación en la comunidad de Callejones de Guasavito.

Al arribar al lugar, sus elementos iniciaron las labores de combate al fuego, trabajando de manera coordinada con el Instituto de Protección Civil para la evacuación de los ocupantes y la extinción del incendio.