Sofocan incendio en el relleno sanitario de Culiacán luego de tres días de labores

Después de tres días de labores ininterrumpidas, el incendio en el relleno sanitario de Culiacán fue sofocado, informó el coordinador municipal de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza Ontiveros.

El funcionario detalló que los trabajos se extendieron por aproximadamente 90 horas, periodo en el que participaron cerca de 100 personas, entre elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil estatal y municipal, así como trabajadores de Obras Públicas del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Culiacán, además de corporaciones de seguridad.

“Informarles que después de 90 horas de intenso trabajo, esta tarde concluyeron las labores para sofocar el incendio registrado en el relleno sanitario”, señaló.

Indicó que para lograr la extinción total del fuego, se utilizaron camiones de Bomberos con cañón de agua, pipas, góndolas y maquinaria especializada, con la que se removieron grandes volúmenes de basura y escombro acumulados en el sitio.

Mendoza Ontiveros explicó que el objetivo principal del operativo fue proteger a las familias que habitan en las colonias aledañas al relleno sanitario, al reducir los riesgos derivados del incendio y la dispersión de humo.

El coordinador municipal de Protección Civil agradeció la participación del personal involucrado y destacó la coordinación entre las distintas dependencias que intervinieron para atender la emergencia.

Desde la medianoche del pasado viernes se reportó un incendio en el basurón municipal de Culiacán.

Según primeros reportes, las llamas comenzaron en un pequeño montículo de basura cercano a un asentamiento dentro del relleno sanitario.

Las primeras alertas por el incendio llegaron a las autoridades alrededor de la medianoche del viernes.