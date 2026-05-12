$!Sofocan incendio en relleno sanitario del Piggy Back, en Culiacán

No obstante, los elementos siguen en el lugar para realizar trabajos de remoción y enfriamiento en la zona para evitar cualquier posible reactivación del fuego.

Socorristas y cuerpos de emergencia sofocaron completamente el incendio registrado en el relleno sanitario del parque industrial Piggy Back, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil de Culiacán.

Aunado a esto, se retirarán residuos para erradicar puntos de calor que representen riesgos para un nuevo incendio.

Tras estas maniobras, el director de PC Municipal, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, pidió colaboración de la ciudadanía para evitar reincidencia de este tipo de siniestros.

“Es importante crear conciencia sobre los riesgos que generan estas acciones. La prevención es fundamental para evitar emergencias que ponen en peligro a las familias y movilizan importantes recursos humanos y materiales”, expresó.