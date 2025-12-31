$!Sofocan otro incendio en hotel abandonado en Mazatlán

MAZATLÁN._ Por segunda ocasión en una semana, se incendió un hotel abandonado de la Avenida del Mar.
El hecho registrado la tarde de este miércoles 31 de diciembre movilizó a elementos de Bomberos Mazatlán.
De acuerdo a la corporación, personal de la Estación Central atendió el reporte de la emergencia.
Al arribo se observó humo saliendo del tercer piso, por lo que se actuó de inmediato para evitar la propagación del fuego.
El incendio fue controlado por el personal debidamente equipado.
En el lugar, Seguridad Pública detuvo a cuatro personas presuntamente responsables.
Es la segunda vez en la misma semana que se registra un incendio en este inmueble.