Solicitan apoyo para localizar a Adrián Uriel; desapareció hace una semana en Culiacán

El colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C. emitió una ficha de búsqueda para solicitar apoyo en la localización de Adrián Uriel Carlon Zavala, un joven de 28 años reportado como desaparecido en Culiacán.

De acuerdo con el reporte compartido, la última vez que se supo de su paradero fue el pasado 22 de julio, al ser visto en una tienda de herramientas u electrodomésticos ubicada por el bulevar Emiliano Zapata, en el sector El Vallado.

Según la alerta del colectivo, el hombre, vecino de la colonia Antorchista, padece esquizofrenia, por lo que necesita atención especializada.

La última vez que se le vio, Adrián Uriel vestía una playera gris, huaraches de plástico y llevaba consigo una bolsa con ropa; es de complexión robusta y tiene barba.

Para cualquier información que ayude a dar con su ubicación, el colectivo pone a disposición de la ciudadanía las líneas telefónicas 667 679 2255 y 667 460 1063, a través de los cuales pueden recibir información anónima.