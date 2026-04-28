$!Solicitan apoyo para localizar a Alondra del Carmen, extraviada en Mazatlán

Fue reportada como desaparecida Alondra del Carmen López Olivo, joven vista por última ocasión el pasado 25 de abril, en el municipio de Mazatlán.

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha bajo Protocolo Alba, luego de su extravío en la colonia Ampliación El Castillo.

La joven, de 24 años de edad, mide 1.55 metros aproximadamente, es de complexión delgada y tez morena clara.