$!Solicitan apoyo para localizar a Alondra del Carmen, extraviada en Mazatlán

Fue reportada como desaparecida Alondra del Carmen López Olivo, joven vista por última ocasión el pasado 25 de abril, en el municipio de Mazatlán.
La Fiscalía General del Estado emitió una ficha bajo Protocolo Alba, luego de su extravío en la colonia Ampliación El Castillo.
La joven, de 24 años de edad, mide 1.55 metros aproximadamente, es de complexión delgada y tez morena clara.
Como rasgos distintivos, tiene el cabello largo y ondulado de color negro, ojos grandes también en color negro y cejas pobladas.
Entre sus señas particulares para facilitar su identificación, posee tatuajes en el brazo izquierdo: uno con el nombre “Zulma” y, debajo de este, otro con el nombre “Sam”.
Al momento de su desaparición, vestía una blusa de color blanco, malla negra y calzaba tenis blancos con detalles en negro.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abiertas las líneas telefónicas 800-890-90-92 y 6677-15-55-88 para recibir cualquier información que conduzca a su paradero.