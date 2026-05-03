$!Solicitan apoyo para localizar a Johanna Nicole; desapareció en Santa Fe, Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una Alerta Amber para localizar a la adolescente Johanna Nicole Escalante Vázquez, de 17 años de edad, quien desapareció en Mazatlán.
Según el reporte, la joven fue vista por última vez el pasado sábado 2 de mayo de 2026, en la colonia Santa Fe.
La joven mide 1.63 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena, cabello largo y lacio de color castaño, ojos medianos de color café, labios gruesos y nariz mediana y recta.
Como señas particulares para facilitar su identificación, tiene una cicatriz en la ceja del lado derecho y diversos piercings situados en el labio inferior, la fosa nasal derecha, el ombligo y dos más en la lengua.
Al momento de su desaparición, vestía una playera de manga larga color negro, un pantalón negro con cuadros blancos y calzaba tenis blancos.
Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para reportar cualquier información que ayude a localizarla a través de los números telefónicos 800-8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88.