$!Solicitan apoyo para localizar a Johanna Nicole; desapareció en Santa Fe, Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una Alerta Amber para localizar a la adolescente Johanna Nicole Escalante Vázquez, de 17 años de edad, quien desapareció en Mazatlán.

Según el reporte, la joven fue vista por última vez el pasado sábado 2 de mayo de 2026, en la colonia Santa Fe.

La joven mide 1.63 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena, cabello largo y lacio de color castaño, ojos medianos de color café, labios gruesos y nariz mediana y recta.