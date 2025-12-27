$!Solicitan apoyo para localizar a Santa Evangelina, desaparecida en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de Protocolo Alba por la desaparición de Santa Evangelina López Sánchez, extraviada en Mazatlán.

Según la información vertida por la agencia ministerial, la mujer fue vista por última vez en la colonia Lomas del Mar, el pasado 26 de diciembre.

La mujer, de 44 años de edad, mide 1.55 metros aproximadamente, es de complexión mediana, cabello largo ondulado de color castaño oscuro, tez clara, con labios gruesos, boca grande, ojos medianos color café oscuro y nariz mediana.