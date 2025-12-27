$!Solicitan apoyo para localizar a Santa Evangelina, desaparecida en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de Protocolo Alba por la desaparición de Santa Evangelina López Sánchez, extraviada en Mazatlán.
Según la información vertida por la agencia ministerial, la mujer fue vista por última vez en la colonia Lomas del Mar, el pasado 26 de diciembre.
La mujer, de 44 años de edad, mide 1.55 metros aproximadamente, es de complexión mediana, cabello largo ondulado de color castaño oscuro, tez clara, con labios gruesos, boca grande, ojos medianos color café oscuro y nariz mediana.
Como referencia, tiene un tatuaje en la pierna izquierda de una flor con una enredadera.
De acuerdo con los datos brindados, vestía una blusa roja y un pantalón blanco la última vez que se le vio.
Para cualquier información que facilite su localización, se dispone de las líneas telefónicas 800 890 9092, y el número de celular 667 715 5588.