$!Solicitan ayuda para encontrar a Lucía Albina, menor extraviada en Guasave

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una Alerta Amber para solicitar apoyo para localizar a Lucía Albina García López, de 14 años de edad, desaparecida en Guasave.
Según la ficha de búsqueda, la menor fue vista por última vez en el Ejido Figueroa, perteneciente a la sindicatura de Batamote, aproximadamente a las 22:00 horas del viernes 27 de marzo, momento desde el cual se desconoce su paradero.
Para facilitar su búsqueda, fue descrita con una estatura aproximada de 1.55 metros, de complexión delgada y tez morena clara.
Tiene cabello medio y de color castaño claro; ojos medianos de color café oscuro, boca mediana, labios gruesos y nariz chica.
Como seña particular distintiva, la adolescente presenta un lunar en medio de la frente. Al momento de su desaparición, vestía un saco color negro con letras blancas al frente, malla negra y sandalias negras.
Para quien pueda colaborar en su búsqueda, la Fiscalía General del Estado pone a disposición los números de 800 890 9092 y 667 715 5588.