$!Solicitan ayuda para encontrar a Lucía Albina, menor extraviada en Guasave

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una Alerta Amber para solicitar apoyo para localizar a Lucía Albina García López, de 14 años de edad, desaparecida en Guasave.

Según la ficha de búsqueda, la menor fue vista por última vez en el Ejido Figueroa, perteneciente a la sindicatura de Batamote, aproximadamente a las 22:00 horas del viernes 27 de marzo, momento desde el cual se desconoce su paradero.

Para facilitar su búsqueda, fue descrita con una estatura aproximada de 1.55 metros, de complexión delgada y tez morena clara.