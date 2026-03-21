$!Solicitan ayuda para localizar a Mixi Alexandra, desaparecida el lunes en Culiacán

Autoridades de Sinaloa solicitan el apoyo ciudadano para dar con el paradero de Mixi Alexandra Ovalles González, de 34 años de edad, a quien reportan como desaparecida desde el pasado lunes 16 de marzo, en Culiacán.

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, mediante Protocolo Alba, la mujer fue vista por última ocasión en la localidad El Huinacaxtle, perteneciente a la sindicatura de Quilá, al sur de la capital.

Para facilitar su ubicación, se describe con una estatura de 1.60 metros aproximadamente, de complexión mediana y tez morena.

Entre sus características físicas, posee cabello lacio de color negro, ojos medianos color café claro, cejas semipobladas, boca mediana, labios delgados y nariz chica.