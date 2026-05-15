$!Solicitan ayuda para localizar a Olivia Johana, adolescente extraviada en Culiacán

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda Alerta Amber, para requerir el apoyo de la ciudadanía en la búsqueda de Olivia Johana Arellano Peinado, una adolescente de 16 años desaparecida en Culiacán.

La joven fue vista por última vez el pasado miércoles 13 de mayo de 2026, en la Colonia Adolfo López Mateos, al sur de la capital sinaloense.

La chica mide aproximadamente 1.58 metros, es de complexión delgada y tez morena, con cabello corto y lacio de color negro, ojos grandes color café oscuro y boca mediana con labios gruesos.