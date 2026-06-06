$!Solicitan colaboración para localizar a Eduardo Obed, adolescente desaparecido en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda Alerta Amber tras la desaparición de Eduardo Obed Guzmán Contreras, un adolescente de 17 años de edad, en Culiacán.

De acuerdo con la ficha, el menor fue visto por última vez el jueves 4 de junio de 2026, en el fraccionamiento Portalegre Mission, al norte de la capital.