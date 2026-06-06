$!Solicitan colaboración para localizar a Eduardo Obed, adolescente desaparecido en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda Alerta Amber tras la desaparición de Eduardo Obed Guzmán Contreras, un adolescente de 17 años de edad, en Culiacán.
De acuerdo con la ficha, el menor fue visto por última vez el jueves 4 de junio de 2026, en el fraccionamiento Portalegre Mission, al norte de la capital.
Presenta como seña particular una cicatriz en el brazo izquierdo, y al momento de su desaparición vestía una Sudad Era color negro con estampado color blanco, pantalón negro, tenis tipo bota y gorra negra.
En cuanto a sus características físicas, mide 1.83 metros, es de complexión delgada, tez morena, y posee cabello largo, lacio y de color negro, con ojos grandes de color negro, boca mediana, labios medianos y una nariz grande
Las autoridades solicitan el apoyo para proporcionar cualquier información que ayude a dar con su ubicación, poniendo a disposición las líneas telefónicas (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88.