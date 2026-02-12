$!“Solo iba a comprar un biberón para unos gatos”; lo asesinan a balazos

CULIACÁN. _ Había rescatado a unos gatos que encontró abandonados en la calle. Salió a la farmacia para comprarles un biberón y alimentarlos antes de ir a clases de preparatoria.

Ricardo, de 16 años, no pudo regresar a su casa. Fue atacado a tiros y murió en la carretera que conecta Culiacán con Imala, en el crucero de acceso al sector Los Ángeles, al noreste de la ciudad.

Era estudiante de la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa, institución con la que también practicaba baloncesto en el equipo oficial de la casa de estudios.

“Él solo iba a comprar un biberón a la farmacia para unos gatos que había rescatado. ¿Y por qué fue caminando? Porque yo estaba trabajando... se le hizo fácil salir a las 10 a.m., un día miércoles”, posteó en redes sociales el padrastro de Ricardo.