$!Someten a antidoping sorpresa a 800 policías de Ahome; positivo podría costarles el empleo

AHOME. _ Con la advertencia de cese inmediato para quien resulte positivo al consumo de estupefacientes, este martes 18 de agosto comenzó la aplicación de exámenes toxicológicos a aproximadamente 800 efectivos de la Policía Preventiva y de Vialidad del municipio de Ahome. Las pruebas antidoping, implementadas de manera sorpresiva por especialistas del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Sinaloa, consisten en la recolección de muestras de orina. Desde las primeras horas del día, los uniformados fueron congregados en la zona de la techumbre de la base de Seguridad Pública para recibir el material clínico y las instrucciones precisas sobre el protocolo a seguir.

Este riguroso filtro de seguridad obedece a un mandato institucional. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome debe cumplir con esta evaluación como requisito indispensable para revalidar la Licencia Oficial Colectiva de Armas 204. Dicho documento, autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es lo que faculta legalmente a los agentes preventivos, de Tránsito, de reacción y Policía Turística para portar su armamento de cargo durante su jornada.

El panel de reactivos químicos está diseñado para detectar el uso de sustancias psicotrópicas, incluyendo la Marihuana, Cocaína, Metanfetaminas, Anfetaminas y Benzodiazepinas

El único escenario donde se justifica la presencia de alguna sustancia controlada es a través de comprobación médica. Para evitar sanciones, el elemento que esté bajo tratamiento debe exhibir una receta oficial expedida por una institución de salud pública que avale el uso de dicho medicamento.

La logística de recolección de muestras se extenderá durante tres días. Tanto el martes como el miércoles, las pruebas se realizarán en un horario de 09:00 a 14:00 horas, mientras que la jornada concluirá el jueves con un bloque de 09:00 a 12:00 horas. Una vez entregada su muestra física, los policías se reincorporan inmediatamente a sus labores de patrullaje habituales.