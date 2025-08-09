Someten a proceso a Brayan ‘N’, hombre que presuntamente intentó robar una camioneta en La Primavera en Culiacán

CULIACÁN._ Por su presunta responsabilidad en los delitos de robo de vehículo y robo de vehículo agravado fue vinculado Brayan “N”, hombre que fue capturado el pasado 3 de julio del 2025 por presuntamente intentar despojar un vehículo en el fraccionamiento La Primavera, en Culiacán.

Según refiere un comunicado de la Fiscalía General del Estado, el imputado está siendo sometido a proceso por parte de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de la Región Centro por cometer distintos hechos del delito ya mencionado en la capital sinaloense.

El primero ocurrió el pasado 5 de junio de este año en la colonia Salvador Alvarado. Según informes, Brayan “N” se encontraba presuntamente de visita en un autolavado, el cual es de propiedad de un amigo, cuando observó que un cliente arribó en su vehículo y dejó las llaves colgadas en una caja; aprovechando que el propietario del negocio ingresó a una bodega, el acusado habría tomado las llaves y se retiró del lugar a bordo del automóvil.

El segundo caso y más reciente ocurrió este 3 de julio del año actual en un estacionamiento del fraccionamiento La Primavera. El hombre presuntamente llegó con el pretexto de ver un vehículo en venta, sin embargo simuló portar un arma dentro de una mochila que llevaba y amenazó a su víctima para que descendiera del automóvil.

Brayan se apoderó de la unidad y emprendió la huida, no obstante fue perseguido por elementos de seguridad pública hasta ser detenido.

Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso, imponiendo la prisión preventiva como medida provisional. Además, se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria en ambos casos.