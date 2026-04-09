Son cinco los heridos tras balacera contra familia en la Lombardo Toledano, Culiacán; hay dos menores

CULIACÁN. _ Son cinco las personas que resultaron heridas tras un ataque armado registrado la mañana de este jueves 9 de abril en la colonia Lombardo Toledano, al norte de Culiacán.
De manera preliminar, se informó que habrían sido tres las personas heridas que se encontraban al interior de un inmueble, siendo dos mujeres y un hombre herido, entre los cuales dos serían menores de edad.
No obstante, un par de horas después del hecho se confirmó que fueron cinco víctimas: una adulta mayor sin identificar, un hombre y mujer identificados como Manuel y Mariana, y dos menores de edad, una niña y un niño.
De las víctimas, se informó que la adulta mayor no requirió hospitalización, pero presentó una lesión leve por esquirla.
El atentado se concentró en un domicilio que se ubica sobre la calle Rey Melchor entre las calles Profesor Antonio Serrano y la Calle 13, aproximadamente a las 6:30 horas.
Como escena, las autoridades respondientes encontraron una casa cuyo portón estaba abierto, y en donde localizaron a la familia afectada.
La zona fue delimitada con dos filtros de seguridad por parte de elementos de la Guardia Nacional en tanto agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.