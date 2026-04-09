Son cinco los heridos tras balacera contra familia en la Lombardo Toledano, Culiacán; hay dos menores

CULIACÁN. _ Son cinco las personas que resultaron heridas tras un ataque armado registrado la mañana de este jueves 9 de abril en la colonia Lombardo Toledano, al norte de Culiacán.

De manera preliminar, se informó que habrían sido tres las personas heridas que se encontraban al interior de un inmueble, siendo dos mujeres y un hombre herido, entre los cuales dos serían menores de edad.

No obstante, un par de horas después del hecho se confirmó que fueron cinco víctimas: una adulta mayor sin identificar, un hombre y mujer identificados como Manuel y Mariana, y dos menores de edad, una niña y un niño.

De las víctimas, se informó que la adulta mayor no requirió hospitalización, pero presentó una lesión leve por esquirla.