$!Son cuatro detenidos: actualizan saldo de enfrentamiento armado en Ranchito de Los Gaxiola

MOCORITO. _ Fueron cuatro personas detenidas y no una, como informó inicialmente la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), tras el enfrentamiento armado registrado al mediodía del jueves 11 de junio en la comunidad de Ranchito de Los Gaxiola, municipio de Mocorito.

La cifra fue confirmada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal mediante un comunicado conjunto, en el que se detalló que elementos del Ejército Mexicano lograron la detención de cuatro personas luego del intercambio de disparos entre civiles armados y fuerzas federales.