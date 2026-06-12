$!Son cuatro detenidos: actualizan saldo de enfrentamiento armado en Ranchito de Los Gaxiola

MOCORITO. _ Fueron cuatro personas detenidas y no una, como informó inicialmente la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), tras el enfrentamiento armado registrado al mediodía del jueves 11 de junio en la comunidad de Ranchito de Los Gaxiola, municipio de Mocorito.
La cifra fue confirmada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal mediante un comunicado conjunto, en el que se detalló que elementos del Ejército Mexicano lograron la detención de cuatro personas luego del intercambio de disparos entre civiles armados y fuerzas federales.
Además de las capturas, durante el operativo fueron aseguradas cinco armas largas, un arma corta, cargadores y cartuchos útiles, además de una pick up roja de modelo reciente que presenta varios impactos de bala, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.
De manera preliminar, tras los hechos violentos registrados el jueves, se reportaba un saldo de dos personas detenidas y tres lesionadas. Sin embargo, la mañana de este viernes 12 de junio, la SSPE informó sobre la detención de un civil en las inmediaciones de Ranchito de Los Gaxiola relacionada con estos hechos.
Horas más tarde, el Gobierno Federal actualizó la información y confirmó que el número total de detenidos ascendió a cuatro, además de precisar el armamento y equipo asegurado durante la intervención militar.