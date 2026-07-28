$!Son tres detenidos por el intento violento de despojo de un vehículo en Villa Verde: SSPM

MAZATLÁN.- Tras el violento intento de despojo de vehículo en Villa Verde, la tarde de ayer lunes, son tres los detenidos en flagrancia por su probable participación en los delitos de robo en grado de tentativa, lesiones y portación ilegal de arma de fuego, además de asegurar dos motocicletas de la marca Bajaj y un arma de fuego, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

A través de un comunicado, la SSPM dio a conocer que estas capturas en flagrancia se derivaron luego de recibirse el reporte sobre un intento de despojo de un vehículo ocurrido en el fraccionamiento Villa Verde. Con la información proporcionada por la parte afectada, los agentes implementaron un operativo para ubicar a los probables responsables.