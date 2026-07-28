$!Son tres detenidos por el intento violento de despojo de un vehículo en Villa Verde: SSPM

MAZATLÁN.- Tras el violento intento de despojo de vehículo en Villa Verde, la tarde de ayer lunes, son tres los detenidos en flagrancia por su probable participación en los delitos de robo en grado de tentativa, lesiones y portación ilegal de arma de fuego, además de asegurar dos motocicletas de la marca Bajaj y un arma de fuego, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
A través de un comunicado, la SSPM dio a conocer que estas capturas en flagrancia se derivaron luego de recibirse el reporte sobre un intento de despojo de un vehículo ocurrido en el fraccionamiento Villa Verde. Con la información proporcionada por la parte afectada, los agentes implementaron un operativo para ubicar a los probables responsables.
Las primeras acciones dieron resultado en calles del fraccionamiento Jardines de la Riviera, donde fueron localizadas dos motocicletas con las características descritas en el reporte. En ese lugar fue detenido uno de los presuntos implicados, mientras que los otros dos intentaron huir, lo que originó un seguimiento que concluyó en el Infonavit Alarcón, donde finalmente fueron asegurados. Durante una inspección preventiva se les encontró un arma de fuego con un cargador abastecido con tres cartuchos útiles.
Los detenidos son Jesús Javier “N”, Cruz Eduardo “N” y Juan Carlos “N”. Posteriormente, junto con el arma y las motocicletas aseguradas, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica.