Son tres jóvenes heridos tras balacera frente a funeraria, en Culiacán

Fueron tres hombres jóvenes quienes resultaron heridos tras un ataque a balazos registrado la noche de este viernes, frente a una casa funeraria del sector Montebello, en Culiacán.

Las víctimas del atentado se identificaron como Emiliano, de 20 años, quien recibió un disparo en el tórax; Ángel Elías, de 18 años, con impactos de bala en la espalda y un brazo.

Como consecuencia del ataque, también resultó lesionado un menor de edad llamado Brando, de 17 años, que presentó impactos por proyectil de arma de fuego en el cuello, brazo derecho y pierna derecha.

Los hechos ocurrieron frente a una funeraria ubicada en el cruce de la avenida Álvaro Obregón con la calle Montebello, en la entrada al sector del mismo nombre.

Después de ser agredidos, los jóvenes se trasladaron por sus propios medios, al parecer a bordo de motocicletas, hacia un centro de salud donde permanece atendidos por personal médico.