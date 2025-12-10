Son un hombre y una mujer los cuerpos encontrados sobre la Durango–Mazatlán, en Concordia

Los dos cuerpos localizados la mañana del martes en la autopista Durango–Mazatlán, en un tramo rural del municipio de Concordia, corresponden a un hombre y una mujer, confirmó la Fiscalía General del Estado en su informe diario de hechos delictivos.
El hallazgo se registró alrededor de las 7:00 horas, a la altura del kilómetro 199+200, luego de que automovilistas reportaran al 911 la presencia de lo que parecían restos humanos abandonados a la orilla de la carretera. Al arribar, las corporaciones corroboraron que se trataba de dos personas sin identificar.
Este caso se suma al descubrimiento de cinco víctimas en la misma vialidad menos de 24 horas antes, elevando a siete el número de personas privadas de la vida en el corredor carretero de la zona rural de Concordia durante ese lapso.
“La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informa que martes 9 de diciembre se registraron cinco carpetas de investigación por homicidio doloso, y una carpeta por homicidio doloso y feminicidio, debido a la localización de siete personas sin vida”, detalló la dependencia.