Son un hombre y una mujer los cuerpos encontrados sobre la Durango–Mazatlán, en Concordia

Los dos cuerpos localizados la mañana del martes en la autopista Durango–Mazatlán, en un tramo rural del municipio de Concordia, corresponden a un hombre y una mujer, confirmó la Fiscalía General del Estado en su informe diario de hechos delictivos.

El hallazgo se registró alrededor de las 7:00 horas, a la altura del kilómetro 199+200, luego de que automovilistas reportaran al 911 la presencia de lo que parecían restos humanos abandonados a la orilla de la carretera. Al arribar, las corporaciones corroboraron que se trataba de dos personas sin identificar.