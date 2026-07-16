$!Sorprende despliegue militar en Navolato; Ejército moviliza a prensa nacional e internacional

NAVOLATO. _ Un intenso operativo militar se desplegó la mañana de este jueves en el municipio de Navolato, donde elementos del Ejército Mexicano, apoyados por al menos dos helicópteros de las Fuerzas Armadas, realizaron el traslado de un grupo de periodistas de medios nacionales e internacionales.

Las aeronaves aterrizaron en el estadio de fútbol Juventus, ubicado en la colonia Las Vegas, donde descendieron los representantes de la prensa. Posteriormente, fueron abordados en camionetas militares tipo “rápidas”, en las que continuaron su traslado hacia un destino que no fue revelado por las autoridades.