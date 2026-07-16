$!Sorprende despliegue militar en Navolato; Ejército moviliza a prensa nacional e internacional

NAVOLATO. _ Un intenso operativo militar se desplegó la mañana de este jueves en el municipio de Navolato, donde elementos del Ejército Mexicano, apoyados por al menos dos helicópteros de las Fuerzas Armadas, realizaron el traslado de un grupo de periodistas de medios nacionales e internacionales.
Las aeronaves aterrizaron en el estadio de fútbol Juventus, ubicado en la colonia Las Vegas, donde descendieron los representantes de la prensa. Posteriormente, fueron abordados en camionetas militares tipo “rápidas”, en las que continuaron su traslado hacia un destino que no fue revelado por las autoridades.
De forma paralela, al menos dos helicópteros de las Fuerzas Armadas realizaron sobrevuelos en distintos sectores del municipio como parte del dispositivo de seguridad, mientras personal militar mantenía presencia en tierra. La movilización aérea y terrestre generó expectativa e incertidumbre entre habitantes, quienes observaron el constante desplazamiento de las aeronaves y de unidades castrenses.
Al mismo tiempo, el Ejército implementó un amplio operativo terrestre con unidades blindadas tipo Ocelotl, que recorrieron diversos puntos del municipio para brindar seguridad al convoy y mantener vigilancia en la zona.
Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha informado el destino del grupo de periodistas ni el objetivo del despliegue, por lo que el operativo permanece bajo hermetismo. Se espera que en las próximas horas las Fuerzas Armadas o el Gobierno federal den a conocer mayores detalles sobre las actividades realizadas.