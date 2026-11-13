Sorprende operativo de revisión vehicular a automovilistas en la carretera México 15

AHOME. _ Automovilistas que transitaban la mañana de este viernes 13 de noviembre por el norte de Sinaloa fueron sorprendidos por un nuevo despliegue de seguridad federal, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) instalaran un punto de inspección provisional sobre la carretera Internacional México 15.

El dispositivo de control vehicular fue instalado a la altura del kilómetro 19+700, en las inmediaciones de la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome. En el lugar, un convoy integrado por tres unidades oficiales, una camioneta tipo pickup de intercepción rápida y dos vagonetas, se apostó metros antes de la garita de cobro para supervisar el flujo de vehículos que circulaban de sur a norte.

Durante aproximadamente dos horas, elementos federales adscritos a la Unidad Nacional de Operaciones (UNO) realizaron revisiones aleatorias a conductores y vehículos particulares. Tras inspeccionar poco más de una veintena de unidades, el operativo concluyó cerca de las 9:00 horas, sin que se reportaran incidentes.

Fuentes en el lugar confirmaron que la intervención concluyó sin personas detenidas ni aseguramientos de armas, drogas u otros objetos ilícitos. Hasta el momento, las autoridades federales no han especificado si estas acciones forman parte de una estrategia permanente de vigilancia regional o si responden a reportes específicos atendidos por las corporaciones.

Este filtro carretero se suma a las movilizaciones de seguridad registradas recientemente en Sinaloa, como la implementada el pasado miércoles 11 de noviembre en la caseta de peaje de Alhuey, en el municipio de Angostura, donde se desplegó un operativo de características similares.