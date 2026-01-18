$!SSPC emite sugerencias para el uso responsable de dispositivos digitales por parte de niñas, niños y adolescentes

De acuerdo con un comunicado, el acercamiento a la tecnología permite que la niñez y la adolescencia se familiaricen con herramientas que favorecen el aprendizaje, la comunicación, la convivencia y el desarrollo de habilidades necesarias para la vida actual; sin embargo, el uso excesivo de pantallas está asociado con diversas afectaciones a la salud emocional, alteraciones del sueño y tendencias al aislamiento.

MÉXICO._ La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emite sugerencias para el uso responsable de dispositivos móviles en niños, niñas y adolescentes, desde un enfoque de acompañamiento, corresponsabilidad y protección integral, para evitar la exposición a contenidos no apropiados para la edad, como violencia, discursos de odio, información falsa o material de carácter sexual.

Por lo anterior, la SSPC emite sugerencias orientadas a promover el uso responsable de dispositivos digitales por parte de niñas, niños y adolescentes, con acompañamiento de un adulto que contribuya a la prevención de riesgos, al fortalecimiento de su bienestar y desarrollo:

- Promover el acompañamiento activo de madres, padres o personas cuidadoras durante el uso de dispositivos digitales por parte de niñas y niños, especialmente en edades tempranas.

- Establecer horarios y límites claros para el uso de pantallas, favoreciendo un equilibrio entre actividades digitales, descanso, convivencia familiar, juego físico y estudio.

- Fomentar el diálogo abierto y constante con niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos en internet, a fin de fortalecer la confianza y la comunicación familiar.

- Configurar controles parentales y filtros de contenido, así como los ajustes de privacidad en dispositivos, de acuerdo con la edad.

- Promover hábitos saludables en el uso de dispositivos digitales, con el fin de proteger la salud física y emocional de niñas, niños y adolescentes.

- Fortalecer la educación digital en niñas, niños y adolescentes, mediante el aprendizaje para identificar contenidos falsos, mensajes dañinos o situaciones que generen incomodidad.

- Impulsar el uso positivo de la tecnología, privilegiar contenidos educativos, culturales y recreativos.

- Reforzar la protección de la privacidad y la huella digital, explicar de manera clara y cercana la importancia de cuidar la información personal que se comparte en internet.

Si se requiere orientación para realizar una denuncia o llamar a la Unidad de Policía Cibernética de la entidad, el servicio es seguro y confidencial. Si no conoces el número, en la Ciberguía se puede consultar el apartado directorio, a través de la liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

La SSPC refrenda su compromiso de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, mediante la promoción de entornos digitales seguros que favorezcan su bienestar.