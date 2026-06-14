$!SSPC refuerza prevención difundiendo números de emergencia en escuelas y comercios de Ahome

LOS MOCHIS._ Con el objetivo central de que la ciudadanía conozca de manera clara a qué dependencias de seguridad puede comunicarse por teléfono para solicitar auxilio, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome pusieron en marcha una campaña de colocación de folletos informativos. De acuerdo con la corporación, esta iniciativa de proximidad social consiste en la pega de material impreso donde se detallan y especifican las líneas de atención gratuitas a las que la población puede llamar.

Entre las vías de comunicación destacadas en los impresos se encuentra el número 911 para emergencias (seguridad, protección civil y médicas) y el 089 para denuncias anónimas, herramientas vitales en caso de enfrentarse a una situación de riesgo o ser testigo de un ilícito. La instalación de estos directorios preventivos se está realizando de manera estratégica en diversas instituciones educativas, plazas comerciales, mercados y tiendas de conveniencia de alta afluencia.