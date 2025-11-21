$!SSPE abre convocatoria para formar parte de la Policía Estatal en Los Mochis

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa inició en Los Mochis un proceso de reclutamiento para integrar nuevos elementos a la Policía Estatal Preventiva (PEP). La convocatoria está dirigida a mujeres y hombres de entre 18 y 32 años interesados en formarse en el ámbito de la seguridad pública.
El módulo de atención fue instalado en la explanada del Palacio Municipal y opera de 8:00 a 17:00 horas. De acuerdo con la corporación, el proceso ofrece beneficios superiores a los de ley, entre ellos un salario mensual de 17 mil 267 pesos, seguro de vida, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y atención médica a través del ISSSTE. También se otorgan bonos de productividad, de servidor público y por pertenecer a grupos especiales.
Quienes ingresen tendrán acceso a becas del 100 por ciento en la Universidad de la Policía para cursar licenciaturas, maestrías o doctorados. Durante la formación inicial, los cadetes reciben una beca mensual de 5 mil pesos, así como hospedaje, alimentación y material de estudio. Además, se les dota de uniformes y equipo táctico.
Para postularse, los aspirantes deben tener entre 18 y 32 años, contar con certificado de preparatoria, presentar cartilla militar liberada o en trámite, licencia de conducir vigente, buena salud, conducta intachable y cumplir con la estatura mínima de 1.65 metros en hombres y 1.55 metros en mujeres.
Para más información, la SSPE puso a disposición el teléfono 667 761 65 01 ext. 16611 y el número de WhatsApp 667 329 66 11.