$!SSPE abre convocatoria para formar parte de la Policía Estatal en Los Mochis

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa inició en Los Mochis un proceso de reclutamiento para integrar nuevos elementos a la Policía Estatal Preventiva (PEP). La convocatoria está dirigida a mujeres y hombres de entre 18 y 32 años interesados en formarse en el ámbito de la seguridad pública.

El módulo de atención fue instalado en la explanada del Palacio Municipal y opera de 8:00 a 17:00 horas. De acuerdo con la corporación, el proceso ofrece beneficios superiores a los de ley, entre ellos un salario mensual de 17 mil 267 pesos, seguro de vida, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y atención médica a través del ISSSTE. También se otorgan bonos de productividad, de servidor público y por pertenecer a grupos especiales.