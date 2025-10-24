SSPE: Ataque en la Díaz Ordaz fue por intento de robo de auto

CULIACÁN. _ El ataque a balazos registrado contra una pareja la tarde del jueves en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en Culiacán, habría sido por un intento de despojo de vehículo, según el reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE).

“Este se refiere de manera preliminar como un intento de despojo, pero serán las autoridades investigadoras las que esclarezcan el caso”, informó la vocera Verona Hernández Valenzuela.

Tras este atentado, ocurrido entre las calles Rafael Martínez Escobar y Constituyentes Sebastián Allende, Lenin de 23 años, y Mitzy de 22, resultaron heridos por disparos mientras viajaban en un Mercedes Benz rojo.