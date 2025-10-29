SSPE confirma agresión armada a patrulla de la Guardia Nacional en Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN. _ Una patrulla de la Guardia Nacional (GN) fue atacada a tiros este miércoles sobre la carretera Culiacán-Eldorado, luego de una persecución a un grupo de personas armadas que intentaron evadir a la autoridad arrojando artefactos punzocortantes en la vía.

La agresión ocurrió alrededor de las 13:15 horas frente a las instalaciones de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en la sindicatura de Costa Rica.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó el hecho y detalló que la agresión se derivó de una persecución contra un grupo de civiles armados.

“La #SSPSinaloa informa que, este 29 de octubre de 2025 se registró un hecho de seguridad en la carretera Culiacán-Eldorado, donde la Guardia Nacional dio seguimiento a personas armadas que arrojaron ponchallantas para evadir a la autoridad”, explicó la dependencia a través de un comunicado.