SSPE confirma ataque armado contra la Policía Estatal en Mazatlán y reporta un agente lesionado

MAZATLÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) resultó herido durante la agresión armada registrada la madrugada de este viernes 7 de agosto sobre el Libramiento Mazatlán-Culiacán, en las inmediaciones del poblado El Chilillo.
De acuerdo con la dependencia estatal, el agente lesionado se encontraba junto con sus compañeros realizando labores de seguridad y vigilancia cuando fueron atacados por civiles armados.
La SSPE informó que las lesiones del policía no ponen en riesgo su vida y que, tras la agresión, fue trasladado de manera inmediata por sus propios compañeros a recibir atención médica.
“Se destaca que el Grupo Interinstitucional se desplegó en la zona de la agresión para dar con el paradero de los delincuentes”, señala la dependencia a través de sus redes sociales.
Aunque los primeros reportes señalaban que durante la agresión presuntamente fueron utilizados drones, la corporación estatal no confirmó esta versión ni precisó si el ataque fue realizado mediante estos dispositivos o con armas de fuego.
La agresión contra los elementos estatales provocó una movilización de fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno en el corredor que conecta Mazatlán con Culiacán, donde continúan las acciones de búsqueda.