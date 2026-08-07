SSPE confirma ataque armado contra la Policía Estatal en Mazatlán y reporta un agente lesionado

MAZATLÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) resultó herido durante la agresión armada registrada la madrugada de este viernes 7 de agosto sobre el Libramiento Mazatlán-Culiacán, en las inmediaciones del poblado El Chilillo.

De acuerdo con la dependencia estatal, el agente lesionado se encontraba junto con sus compañeros realizando labores de seguridad y vigilancia cuando fueron atacados por civiles armados.

La SSPE informó que las lesiones del policía no ponen en riesgo su vida y que, tras la agresión, fue trasladado de manera inmediata por sus propios compañeros a recibir atención médica.