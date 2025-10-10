SSPE confirma enfrentamiento en Bachigualato; un policía estatal fallecido y dos guardias heridos

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que la madrugada de este viernes 10 de octubre de 2025 se registró un hecho de violencia sobre la calzada Aeropuerto, a la altura de la colonia Bachigualato, al poniente de Culiacán.

De acuerdo con la información oficial, en el lugar perdió la vida un agente de la Policía Estatal Preventiva, mientras que dos elementos de la Guardia Nacional que se trasladaban en un vehículo particular resultaron lesionados, presuntamente como víctimas ajenas al hecho.