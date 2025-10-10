SSPE confirma intercambio de disparos en Culiacán; FGE realizará las investigaciones

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE) confirmó que el agente de la Policía Estatal que perdió la vida durante un enfrentamiento armado en la colonia Bachigualato se desplazaba a bordo de una patrulla oficial de la corporación al momento de los hechos.
La vocera de la SSPE, Verona Hernández Valenzuela, informó que el incidente se registró durante la madrugada de este viernes 10 de octubre, alrededor de las 03:00 horas, sobre la Calzada Aeropuerto. En el sitio, señaló, se produjo un intercambio de disparos en el que el elemento estatal falleció y dos integrantes de la Guardia Nacional resultaron heridos.
De acuerdo con versiones preliminares, los agentes federales habrían sido víctimas colaterales del enfrentamiento; sin embargo, será la Fiscalía General del Estado (FGE) la autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer la causa de los hechos.
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se han dado a conocer más detalles sobre cómo se originó el incidente.