SSPE confirma intercambio de disparos en Culiacán; FGE realizará las investigaciones

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE) confirmó que el agente de la Policía Estatal que perdió la vida durante un enfrentamiento armado en la colonia Bachigualato se desplazaba a bordo de una patrulla oficial de la corporación al momento de los hechos.

La vocera de la SSPE, Verona Hernández Valenzuela, informó que el incidente se registró durante la madrugada de este viernes 10 de octubre, alrededor de las 03:00 horas, sobre la Calzada Aeropuerto. En el sitio, señaló, se produjo un intercambio de disparos en el que el elemento estatal falleció y dos integrantes de la Guardia Nacional resultaron heridos.