SSPE confirma muerte de un interno en el penal de Aguaruto

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó la muerte del interno hallado sin vida la mañana de este miércoles en el penal de Aguaruto, en Culiacán.
El reporte oficial indica que la Dirección del Centro Penitenciario informó sobre la localización del hombre en el interior de su celda, en el módulo 14, durante el pase de lista. Ante su ausencia, el personal de custodia acudió a verificar y lo encontró suspendido de una cuerda.
“El hallazgo se dio durante el pase de lista, ante la ausencia de la Persona Privada de la Libertad (PPL), y al acudir a verificar el motivo se le observó suspendido de una cuerda, ya sin vida, por lo que se dio parte a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones correspondientes”, señala la SSPE.
Las autoridades penitenciarias también notificaron a los familiares de la persona privada de la libertad para brindar acompañamiento en los trámites que deriven del caso.