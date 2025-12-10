SSPE confirma muerte de un interno en el penal de Aguaruto

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó la muerte del interno hallado sin vida la mañana de este miércoles en el penal de Aguaruto, en Culiacán.

El reporte oficial indica que la Dirección del Centro Penitenciario informó sobre la localización del hombre en el interior de su celda, en el módulo 14, durante el pase de lista. Ante su ausencia, el personal de custodia acudió a verificar y lo encontró suspendido de una cuerda.