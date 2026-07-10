SSPE confirma que balaceras en Escuinapa son por choque entre grupos antagónicos

CULIACÁN. _ Las balaceras registradas en los últimos días en el municipio de Escuinapa son provocadas por enfrentamientos entre grupos antagónicos, lo que derivó en un despliegue de operativos por tierra y aire por parte de fuerzas federales y estatales, confirmó el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Sinuhé Téllez López.

El funcionario informó que esta situación se ha registrado de manera recurrente en el sur de Sinaloa, por lo que se mantiene un operativo permanente para restablecer el orden, principalmente en zonas focalizadas de Escuinapa, Concordia y El Rosario.

Precisó que, tras las revisiones realizadas en los sitios donde se reportaron las refriegas, los elementos de seguridad únicamente localizaron casquillos percutidos, sin que hasta el momento se haya confirmado la existencia de personas heridas o víctimas mortales.

Sobre los reportes de un presunto enfrentamiento registrado la mañana de este viernes en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, Téllez López señaló que, tras recibir el aviso a través del sistema C4, personal del Grupo Interinstitucional acudió al lugar; sin embargo, cuando arribó, los civiles armados ya se habían retirado.

“El personal que está ahí también recibió el reporte en el C4, lo atendió personal del Grupo Interinstitucional, llegaron al lugar y nada más encontraron puros casquillos”, detalló Téllez López sobre el caso de Villa Juárez.