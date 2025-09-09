SSPE descarta riesgo tras reporte de disparos en El Limón de los Ramos, Culiacán

CULIACÁN._ Tras reportes ciudadanos al 911 sobre detonaciones de arma de fuego en la comunidad de El Limón de los Ramos, al norte de Culiacán, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que el hecho ocurrió la mañana de este martes 9 de septiembre.

La dependencia indicó que elementos del Grupo Interinstitucional acudieron de inmediato al lugar y desplegaron recorridos de vigilancia.