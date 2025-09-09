Seguridad
Situación controlada

SSPE descarta riesgo tras reporte de disparos en El Limón de los Ramos, Culiacán

La dependencia estatal informó que la situación está bajo control y la circulación por la carretera federal 15 es segura
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
09/09/2025 09:19
09/09/2025 09:19

CULIACÁN._ Tras reportes ciudadanos al 911 sobre detonaciones de arma de fuego en la comunidad de El Limón de los Ramos, al norte de Culiacán, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que el hecho ocurrió la mañana de este martes 9 de septiembre.

La dependencia indicó que elementos del Grupo Interinstitucional acudieron de inmediato al lugar y desplegaron recorridos de vigilancia.

Según el informe oficial, la situación se encuentra bajo control y no existen riesgos para la población, además de que la circulación por la carretera federal 15 permanece libre y segura.

