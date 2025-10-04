$!SSPE lamenta muerte de Alexander, agente de la Policía Estatal que había sido rescatado en Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) expresó su pesar por la muerte de Alexander “Chuy” Rodríguez, agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quien perdió la vida la noche del viernes 3 de octubre mientras recibía atención médica, luego de haber resultado herido en un enfrentamiento armado que se perpetró a partir de su privación ilegal de libertad.

De acuerdo con la información oficial, el elemento de 26 años fue privado de la libertad por cuatro sujetos armados cerca de su domicilio, en la colonia Renato Vega Amador. Los agresores lo trasladaron en la cajuela de un vehículo, lo que generó una rápida movilización de un Grupo Interinstitucional en búsqueda del agente.

El vehículo en el que se llevaban al policía fue ubicado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la avenida Álvaro Obregón, a la altura de la colonia Villa Bonita. En ese punto se originó un enfrentamiento armado que posteriormente se extendió hacia el libramiento La Costerita.

Durante la confrontación, uno de los presuntos delincuentes fue abatido y otros tres resultaron heridos y detenidos. Alexander Rodríguez quedó atrapado en medio del intercambio de disparos, recibiendo impactos de bala que lo dejaron gravemente lesionado.