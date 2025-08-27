SSPE niega que joven asesinado en campo Santa Martha esperara dos horas por atención médica

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) niega que el joven asesinado a balazos en las cuarterías del campo Santa Martha, en la sindicatura de Costa Rica, haya permanecido con vida durante dos horas sin recibir atención, como informaron autoridades federales el día del hecho.

“El reporte que se presentó al C4i fue a las 12:06 de una persona sin vida, se confirmó por parte de personal de Defensa, se localizó una persona sin vida por disparo de arma de fuego, tirado en la vía pública. Es el único reporte que tiene C4i”, defendió la vocera de la SSPE Verona Hernández.