SSPE niega que joven asesinado en campo Santa Martha esperara dos horas por atención médica

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) niega que el joven asesinado a balazos en las cuarterías del campo Santa Martha, en la sindicatura de Costa Rica, haya permanecido con vida durante dos horas sin recibir atención, como informaron autoridades federales el día del hecho.
“El reporte que se presentó al C4i fue a las 12:06 de una persona sin vida, se confirmó por parte de personal de Defensa, se localizó una persona sin vida por disparo de arma de fuego, tirado en la vía pública. Es el único reporte que tiene C4i”, defendió la vocera de la SSPE Verona Hernández.
De acuerdo con la dependencia estatal, el reporte del ataque fue recibido hasta las 12:06 horas, cuando la víctima ya no presentaba signos vitales, lo que contradice a la información otorgada a Noroeste en el lugar de los hechos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), que atendieron la escena, y aseguraron que el reporte de emergencia se generó a las 11:00 horas.
La muerte de la víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue declarada en el lugar alrededor de las 13:00 horas, tras recibir varios disparos y sin que hubiera recibido atención médica o auxilio por parte de las autoridades.
Su cuerpo quedó recostado al pie de las escaleras, en la entrada de los cuartos de la planta baja del complejo agrícola, sin haber podido ser trasladado a un hospital.